Redditi dei deputati | Soumahoro tra i più bassi | Tremonti il più ricco Rieletti vicini ai 100mila euro

(Di martedì 17 gennaio 2023) Ci sono le dichiarazioni del segretario del Pd Enrico Letta e del Leader M5s Giuseppe Conte, ma a spiccare – verso l’alto così come verso il basso – sono l’ex ministro dell’Economia Giulio, e Aboubakar, appena passato al gruppo Misto, e colpito dallo scandalo delle coop legate alla suocera. Sul sito della Camera sono state pubblicate le dichiarazioni deidi gran parte dei, anche se manca ancora quella della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, deputata nella precedente legislatura. La “classifica” – In base ai dati noti, il deputato “Paperone” è l’ex ministro dell’Economia Giulio, che un reddito imponibile al 2021 di circa un milione e mezzo. All’estremo opposto, tra ipiù, compare Aboubakar ...

la Repubblica

Giulio Tremonti supera il milione e mezzo di imponibile. Aboubakar Soumahoro non arriva a 10mila. I due deputati sono agli antipodi nelle dichiarazionipubblicate sul sito della Camera e relative al 2022, anno fiscale 2021. Si tratta di dati ancora parziali, mancano diversi deputati a partire dalla premier Giorgia Meloni, e relativi per ...Sul sito ufficiale della Camera è già stata pubblicata buona parte delle dichiarazionideputati eletti alle urne lo scorso 25 settembre. La documentazione è relativa all'anno fiscale passato: si tratta quindi delle dichiarazioni 2022 suidel 2021 e non tutti gli ... Dal milione di Tremonti alla Jaguar 'retrò' di Conte fino ai 9mila euro di Soumahoro. Ecco le dichiarazioni d… E’ la vera sfida dell’industria 5.0» ha aggiunto il leader di Confindustria. Loading... Inflazione, Sbarra: serve patto per nuova politica dei redditi «In modo allarmante l’inflazione continua a ...Disponibili sul portale online della Camera già numerose dichiarazioni dei redditi dei deputati: i dati si riferiscono al 2021 ...