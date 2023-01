Ratificata la squalifica di Foulon | anche il Genoa perde un difensore

Leggi su anteprima24

(Di martedì 17 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUna assenza perciascuno per Benevento ein vista dell’incontro della ventesima giornata di serie B in programma sabato 21 gennaio allo stadio Ciro Vigorito. Nei giallorossi non ci sarà il terzino sinistro belga Daammentre i liguri dovranno fare a meno delcentrale Mattia Bani. Stop di un turno per altri sette giocatori del campionato cadetto: Ndoj del Brescia, Barba del Pisa, Borrelli del Frosinone, Favilli e Partipilo della Ternana, Menez della Reggina e Nasti del Cosenza. QUI TUTTI I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE SPORTIVO L'articolo proviene da Anteprima24.it.