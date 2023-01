Rally | Mondiale 2023 | i favoriti Kalle Rovanpera a caccia del bis | ma occhio a Thierry Neuville e Ott Tanak

(Di martedì 17 gennaio 2023) Come tradizione ildi Monte-Carlo alzerà ufficialmente il sipario sul. Anche l’edizione di quest’anno scatterà dalle stradine del Principato, con il suo percorso impervio specialmente pensando ai passaggi in montagna sul Col de Turini. Si tratterà, però, solo di una piccola parte della stagione che ci attende, con un campionato che parte all’insegna dell’equilibrio. Siamo reduci da una stagione che ha vistoRovanperä dettare legge con sei vittorie totali (anche se cinque di queste sono racchiuse nelle prime sette tappe) con 255 punti contro i 205 di Ott, i 193 died i 134 di Elfyn Evans. Tutto sarà rimesso in palio nei 13 appuntamenti delWRCche si ...

OA Sport

Portacolori comaschi pronti a prendere il via aldi Montecarlo, la gara che aprirà la stagione 2023 del. Uno tra gli eventi più famosi di questa specialità, anche tra i non addetti ai lavori. La corsa scatta giovedì 19 gennaio con la ...Nell'immediato l'obiettivo è ilRaid, ma guardando al futuro la volontà è quella di far segnare il record di vittorie, detenuto da Stéphane Peterhansel con ... Calendario Mondiale Rally 2023: tutte le date, programma, guida tv e streaming La pausa sta per finire il Mondiale 2023 di Rally per cominciare. Si ripartirà nel weekend del 19-22 gennaio del celebre appuntamento di Monte-Carlo. Sulle strade del Principato piloti e navigatori sa ...GRANDI EVENTI . Dakar 2023: il video dei più bei momenti del rally raid più famoso al mondo. di Giulia Paganoni. 16 gennaio 2023 ...