Rainbow Six | Chad Stahelski dirigerà Michael B Jordan nell’adattamento

(Di martedì 17 gennaio 2023) Come riportato da The Hollywood Reporter,l’adattamento diSix, in cui reciterà l’attore statunitenseB.. L’opera della Paramount rappresenterà il sequel del film d’azione del 2021 Senza Rimorso (Without Remorse) e porterà sullo schermo l’omonimo romanzo di Tom Clancy, da cui è nato il celebre franchise di videogiochi.è noto ed apprezzato soprattutto per essere il regista dei film di John Wick, per questo la notizia del suoi coinvolgimento alla regia diSix sta entusiasmando tutti i fan della saga con Keanu Reeves. Per quanto riguardaB., non sarà solo la star del film ma si occuperà anche della produzione insieme a ...

Multiplayer.it

I lavoratori dell'ufficio parigino di Ubisoft , sviluppatori di Assassin's Creed Mirage,Siege e Far Cry tra gli altri, sono stati incoraggiati a scioperare in risposta a salari e ...Complici, tuttavia, le pubblicazioni diSiege e For Honor, Ubisoft ebbe la capacità di sfruttare il successo di entrambi. Poi venivano pubblicate altre opere, alcune delle quali però ... Rainbow Six: Siege, video presenta il set Zero's Elite con Sam ... Ubisoft ha pubblicato un nuovo video di Rainbow Six: Siege per presentare il set Zero's Elite, dedicato a Sam Fisher e a Third Echelon.Michael B. Jordan will star in an upcoming movie based on the Tom Clancy novel Rainbow Six, according to The Hollywood Reporter. John Wick director Chad Stahelski will direct. Jordan will play John ...