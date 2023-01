Rai Pubblicità svela i nomi dei primi partner del Festival di Sanremo

(Di martedì 17 gennaio 2023) Nel corso delle ultime ore, Raiha reso noti ideicommerciali deldi2023. Nello specifico, al momento pare che siano ben cinque i brand che hanno confermato la loro presenza durante la messa in onda della kermesse canora, tra questi troviamo: Plenitude (Eni), Costa Crociere e Suzuki in qualità diistituzionali, oltre a Dyson, haircaree VeraLab, skincare. Inoltre, nei prossimi giorni saranno comunicati gli altrie il ricco programma di eventi e attività, tra cui il format “Tra palco e città”. Raidei...

Primaonline

A poche ore dall'annuncio degli ospiti e delle co - conduttrici del Festival di Sanremo ,svela i nomi dei primi partner commerciali. Sono finora cinque i brand che hanno deciso di presenziare alla 73esima edizione della kermesse canora targata, il quarto condotto dal ......che siano proprio i più giovani ad aver spodestato quello che è l'abituale pubblico diUno: in ... Tuttavia questo non è possibile se siamo sostenuti solo dalla. Attiva un abbonamento oggi ... Rai Pubblicità annuncia i primi partner del Festival di Sanremo