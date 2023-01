Agenzia ANSA

I testimoni hanno indicato nell'autore dell'accoltellamento unche è stato rintracciato e fermato poco dopo a Varazze. Il ragazzo fermato indossava ancora gli abiti indossati durante l'...Mercoledì sera la brutale aggressione ai danni di undi 16 anni. La vittima aveva da poco finito una partita di calcetto e stava tornando a casa quando è stato colpito con tre coltellate ... Ragazzino accoltella coetaneo, arrestato per tentato omicidio - Liguria Le cause del violento diverbio che ha poi causato l'accoltellamento sono ancora da chiarire. Il ferito è in prognosi riservata all'ospedale Santa Corono ...I carabinieri del Radiomobile e del Nucleo Operativo di Savona hanno arrestato, con i carabinieri di Albisola e Varazze, un ragazzino italiano ritenuto responsabile del tentato omicidio di un diciasse ...