Quando lo stupratore seriale è un poliziotto londinese

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 17 gennaio 2023) Roma, 17 gen – La corruzione e l’abuso di potere da parte delle forze dell’ordine di tutto il mondo continua ad essere un grave problema in una società, quella moderna, che accusa sempre più la carenza di sicurezza e di fiducia nelle istituzioni. In un Inghilterra orfana della sua regina e, giuridicamente, del continente alla quale ha sempre appartenuto, un ufficiale della polizia metropolitanaha usato il suo ruolo per minacciare e incutere timore a decine di persone. Il bobbie della City ha inoltre ammesso decine di stupri e reati sessuali nei confronti di ben 12 donne. Il mostro, è proprio il caso di chiamarlo così, è il 48enne David Carrick che, incontrato parte delle sue vittime attraverso siti di incontri online come Tinder e Badoo, usando il suo ruolo di agente di polizia per ottenere la loro fiducia., si è oggi dichiarato colpevole di 49 reati in poco ...