QUOTIDIANO NAZIONALE

Ai domiciliari da dicembre, potrebbe essere rinchiusa nel penitenziario belga dove si trova Kaili. Intanto all'Europarlamento è partito l'iter per la revoca dell'immunità a Cozzolino e ...La Corte d'appello di Brescia ha dato illibera alla consegna di Silvia Panzeri al Belgio. A ... tra le persone arrestate e adesso in carcere per il caso. È la seconda volta che la ... Qatargate, via libera dei giudici La figlia di Panzeri sarà estradata Ora rischia di finire in carcere Ai domiciliari da dicembre, potrebbe essere rinchiusa nel penitenziario belga dove si trova Kaili. Intanto all’Europarlamento è partito l’iter per la revoca dell’immunità a Cozzolino e Tarabella ...I giudici della Corte d'Appello di Brescia hanno accolto la richiesta della magistratura belga che a dicembre ha emesso un mandato di arresto europeo nei confronti della figlia di Panzeri, Silvia, e d ...