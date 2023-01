Qatargate | procura belga | Panzeri in carcere almeno un altro mese

(Di martedì 17 gennaio 2023) Lafederale riferisce in una nota che 'per motivi personali', indal 9 dicembre, 'ha deciso di ritirare il ricorso' per ottenere la scarcerazione. I mesi di detenzione decisi ...

TGCOM

Lafederale riferisce in una nota che 'per motivi personali' Panzeri, in carcere dal 9 dicembre, 'ha deciso di ritirare il ricorso' per ottenere la scarcerazione. I mesi di detenzione decisi ...Il principale indiziato dell' inchiesta, afferente un giro di mazzette partite da Qatar ... A comunicarlo è stato lafederale belga, secondo cui adesso l'ex parlamentare europeo dovrà ... Qatargate, procura belga: "Panzeri in carcere almeno altri 2 mesi" Ancora in carcere. L’ex europarlamentare Antonio Panzeri «comparirà nuovamente davanti ai giudici intorno al 15 febbraio» ...Qatargate, Antonio Panzeri ha deciso di rinunciare al ricorso alla Camera di giudizio e non si è presentato all’udienza a cui era atteso oggi, in merito alla sua precedente richiesta di scarcerazione.