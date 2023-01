Qatargate | Panzeri si pente e inizia a collaborare con la giustizia belga

(Di martedì 17 gennaio 2023) Bruxelles – L’ex eurodeputato del Pd prima e di Articolo Uno poi Pierantoniosi è pentito e ha accettato dicon lanell’ambito dell’inchiesta aperta dalla Procura federaleper sospetta frode all’interno del Parlamento Europeo. Oggi, informa la Procura, si è verificata una “importante evoluzione” nelle indagini., uno dei “protagonisti importanti” del dossier, accompagnato dai suoi avvocati, ha firmato un memorandum con il procuratore federale, in base ad alcuni articoli del codice di procedura penaleche riguardano i “pentiti”., accusato di “aver partecipato ad una organizzazione criminale in qualità di dirigente, di riciclaggio di denaro e di corruzione pubblica, attiva e passiva”, si ...

Ma mentre per il primo ci sarebbe la novità dei soldi ricevuti da, per il deputato campano gli elementi resterebbero sempre quelli di una supposta partecipazione ad una "squadra" con...Il contratto prevede 'dichiarazioni sostanziali, veritiere e complete in merito del coinvolgimento di terzi e del proprio coinvolgimento', in cambio di una condanna più lieve. Avrebbe già accusato l'... Qatargate, Panzeri si pente e collabora con i giudici - Europa Oggi, annuncia la stessa, si è verificata «un’importante evoluzione» nelle indagini sul Qatargate. «Uno dei principali protagonisti della vicenda, Pier Antonio Panzeri, assistito dai propri legali, ha ...L'ex eurodeputato del Pd, Antonio Panzeri, ha deciso di collaborare con la giustizia belga nell'ambito dell'inchiesta sul Qatargate. L’ex eurodeputato del Pd, Antonio Panzeri, ha deciso di collaborare ...