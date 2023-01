Qatargate | Panzeri rinuncia al ricorso | ' Resta in carcere per almeno altri due mesi'

Adnkronos

Antonio, ex eurodeputato di Pd e Articolo Uno, resta in carcere. Il principale indiziato dell' inchiesta, afferente un giro di mazzette partite da Qatar e Marocco per corrompere alcuni ..., Antonioha deciso di rinunciare al ricorso alla Camera di giudizio e non si è presentato all'udienza a cui era atteso oggi, in merito alla sua precedente richiesta di scarcerazione. ... Qatargate, Panzeri rinuncia ad appello: resta in carcere Ancora in carcere. L’ex europarlamentare Antonio Panzeri «comparirà nuovamente davanti ai giudici intorno al 15 febbraio» ...Qatargate, Antonio Panzeri ha deciso di rinunciare al ricorso alla Camera di giudizio e non si è presentato all’udienza a cui era atteso oggi, in merito alla sua precedente richiesta di scarcerazione.