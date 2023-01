Qatargate | Panzeri resta in carcere per un altro mese

(Di martedì 17 gennaio 2023) La decisione è arrivata a stretto giro e chiude per ora la propettiva di un rilascio per Pier Antonio, l’ex eurodeputato di Articolo Uno (gruppo europeo S&D) accusato di essere a capo del meccanismo corruttivo chiamato: resterà inper fino a febbraio, ha deciso il tribunale belga. Mentre la plenaria del Parlamento europeo è chiamata oggi, 17 gennaio, a esprimersi sulle immunità nell’ambito della vicenda, al tribunale di Bruxelles si è svolta l’udienza sulla custodia cautelare di Antonio. Quest’ultimo ha scelto di presentarsi davanti ai giudici in Camera di consiglio. Il legale che difende l’ex eurodeputato, Laurent Kennes, ha ricordato che «per i casi di corruzione» la pena massima «è di quattro anni». Invece, quando si parla di associazione a ...

