Qatargate | Panzeri collabora coi giudici in cambio dello sconto di pena | «Un anno di reclusione effettiva»

(Di martedì 17 gennaio 2023) L’ex eurodeputato di Articolo Uno (gruppo europeo S&D) Antoniosi è pentito e ha firmato un accordo con la procura federale belga che prevede undieffettivo. E’ quanto si apprende a Bruxelles. Nel tardo pomeriggio era arrivata la notizia che la richiesta di scarcerazione era stata, per il momento, ritirata, quindi la conferma arrivata da Echo, Corriere.it e Fattoquotidiano.it: Pier Antonio, accusato di essere a capo del meccanismo corruttivo chiamatoha scelto dire con gli inquirenti ed ha già fatto le prime ammissioni. In particolare, avrebbe ammesso di aver passato 120mila euro al deputato belga di origini italiane Marc Tarabella e avrebbe parlato anche di pagamenti all’eurodeputato pd Andrea Cozzolino, sebbene senza ...

