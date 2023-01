Qatargate | le confessioni dell' ex europarlamentare Panzeri | “Ho dato 130mila euro a Tarabella”

(Di martedì 17 gennaio 2023) L’exdeputato in carcere per il, Antonio, avrebbe confessato alla giustizia belga di aver versato a rate una somma tra i 120mila e i 140milaal collega socialista Marc...

L'ex eurodeputato in carcere per il Qatargate, Antonio Panzeri, avrebbe confessato alla giustizia belga di aver versato a rate una somma tra i 120mila e i 140mila euro al collega socialista Marc Tarabella. Lo riportano Corriere.it. A un mese dalle manette per presunta corruzione al Parlamento Ue, l'inchiesta non va oltre i 4 arrestati e i 2 Stati che li avrebbero corrotti: Qatar e ...