Qatar | Panzeri si è pentito

(Di martedì 17 gennaio 2023) L’ex eurodeputato del Pd, Antonio, ha deciso di collaborare con la giustizia belga nell’ambito dell’inchiesta sulle tangenti pagate delper influenzare la politica europea. Pagherà una multa e dovrà scontare un anno di reclusione effettivo. L’ex eurodeputato del Pd, Antonio, ha deciso di collaborare con la giustizia belga nell’ambito dell’inchiesta sulgate, secondo quanto è stato riferito dalla Procura federale belga, ha firmato un accordo che prevede “la reclusione (un anno effettivo, ndr), una multa e la confisca di tutti i beni finora acquisiti, stimata attualmente in un milione di euro”. Oggi, ha annunciato la stessa procura, si è verificata “un’importante evoluzione” nelle indagini sulgate. “Uno dei principali protagonisti della vicenda, ...

