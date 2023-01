Agenzia ANSA

... Maria Dolores Colleoni e Silvia Panzeri, finite agli arresti domiciliari per il loro presunto coinvolgimento nel giro di soldi e regali dale dal Marocco per influenzare le decisioni europee. .È quasi curioso che negli anni Novanta l'Argentina si sia trovata invasa da unaondata di EDM,... Poi l'Argentina vince inil suo terzo Mondiale, grazie pure alle strabilianti parate di ... Qatar: nuova udienza a Bruxelles per Antonio Panzeri - Mondo finite agli arresti domiciliari per il loro presunto coinvolgimento nel giro di soldi e regali dal Qatar e dal Marocco per influenzare le decisioni europee. (ANSA).Per la prima volta ci sarà una terna arbitrale tutta al femminile in Coppa Italia: Napoli-Cremonese sarà arbitrata da Maria Sole Ferrieri Caputi, ...