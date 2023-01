Agenzia ANSA

"Oggi non faremo commenti di alcun genere, tutte le dichiarazioni le faremo alla giustizia", ha detto l'all'ingresso dell'udienza. ....autorità del Belgio le due donne potrebbero essere coinvolte nel giro di soldi e regali dale ... Lo ha spiegato l'Angelo De Riso, che insieme al collega Nicola Colli, difende la figlia ... Qatar: avvocato, Panzeri presente davanti ai giudici - Mondo Lo ha confermato l'avvocato del politico italiano, Laurent Kennes. "Oggi non faremo commenti di alcun genere, tutte le dichiarazioni le faremo alla giustizia", ha detto l'avvocato all'ingresso ...Qatargate, l’avvocato di Antonio Panzeri, Laurent Kennes, è a Bruxelles per l’udienza di fronte al tribunale per le misure cautelari da applicare al suo cliente. All’ingresso, il legale ha accusato i ...