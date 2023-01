Pupo su Francesco Totti | Temo sia affetto da Ludopatia | ci ho giocato a Poker

(Di martedì 17 gennaio 2023), giocando acon, ha riconosciuto nell'ex calciatore lo sguardo del ludopaticoè preoccupato per. Il cantante, che non ha mai nascosto la sua dipendenza dal gioco, ha riconosciuto nell'ex capitano della Roma le caratteristiche del soggettoda, in un'intervista al Quotidiano Nazionale, ha racconto di averalcon l'ex marito di Ilary Blasi durante un evento benefico.nelle scorse settimane è stato al centro di un caso che ha coinvolto l'Antiriciclaggio. Secondo le indiscrezioni pubblicate su La Verità, dagli sos della banca emerge un: "massiccio ...

Movieplayer

Totti,confessa: 'Sono preoccupato per lui'. Ecco cosa è successo GFVip,Chiofalo su Antonella Fiordelisi: 'Il televoto truccato Il padre sa come fare...' Il racconto di ...Totti soffre di ludopatia A chiederselo è, vittima in passato di dipendenza dal gioco al punto da pensare addirittura al suicidio per via dei debiti, che ha raccontato un retroscena ... Pupo su Francesco Totti: "Temo sia affetto da Ludopatia, ci ho ... Francesco Totti è sotto i riflettori da mesi. Prima per la rottura con Ilary Blasi e la nuova storia con Noemi Bocchi, poi per il caso legato a Rolex, borse e ...Francesco Totti soffre di ludopatia A chiederselo è Pupo, che ha raccontato un retroscena al Quotidiano Nazionale.