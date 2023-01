Punisher #9 | Daredevil sconfiggerà Frank Castle?

NerdPool

... Iron Fist, Thee Jessica Jones. Ed è proprio su quest'ultimo fronte che sembra potersi muovere qualcosa, almeno stando agli indizi. Le stories di Krysten Ritter approfondimento, ...Tra i nomi più gettonati c'è quello di Jon Bernthal nel ruolo di The, senza dimenticare ... Nel frattempo Charlie Cox ha smentito una teoria dei fan su: Born Again. Siete pronti a ... Daredevil recluta un importante X-Men per sconfiggere Punisher Punisher's powers continue to be unleashed in the pages of Marvel Comics, as The Fist of the Beast shows off what he's truly capable of with them.Deborah Ann Woll detailed her relationship with The Punisher's Jon Bernthal and his ability to make scenes better when acting them out.