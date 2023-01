Puglia | maltempo | allerta temporali per parte della regione | vento per tutta Altre zone in codice arancione | evacuazione a Casamicciola Protezione civile | previsioni meteo

Leggi su noinotizie

(Di martedì 17 gennaio 2023) Per variedel fronte occidentale del sud Italia, oggi,(immagine home page tratta da tweet del dipartimento). Evacuatadidopo la frana di Ischia a novembre. In Campania oggi scuole chiuse in vari Comuni. Il dipartimentoha emesso per lal’con validità dalle 8 per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori più occidentalicon quantitativi cumulati generalmente moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte...