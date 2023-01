Puglia | maltempo | allerta | ancora vento fino a burrasca forte Possibili mareggiate Protezione civile | previsioni meteo

(Di martedì 17 gennaio 2023) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 20 per ventiquattro ore. Si fa riferimento a “persistenza di venti forti occidentali con rinforzi,, lungo i rilievi. Fortilungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articolo , ...

La Gazzetta del Mezzogiorno

... dai quadranti occidentali, su Lazio, Abruzzo, Molise e, con rinforzi fino a burrasca forte ... insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di. Le informazioni sui ...Allerta gialla su Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna occidentale, e settori di Calabria, Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise e. Loading..., martedì a Napoli scuole chiuse A causa dell'... Maltempo in arrivo sulla Puglia, pioggia e vento forte: scatta l'allerta gialla anche per martedì Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 20 per ventiquattro ore. Si fa riferimento a “persistenza di venti forti occidentali con rinforzi, fino a b ...BARI - Prosegue l'ondata di maltempo sulla Puglia. Dal pomeriggio di oggi, martedì 17 gennaio 2023, e per le prossime 18-24 ore, si prevede il persistere di venti forti con raffiche di burrasca, dai q ...