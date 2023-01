Puglia | Emiliano e la battaglia contro il governo Meloni Faremo ricorso | non daremo il via libera alle trivelle

Leggi su affaritaliani

(Di martedì 17 gennaio 2023) Lasi oppone al via. Il governatore Micheleha deciso di sfidare ile non approvare il decreto Aiuti quater, che contiene anche quel provvedimento. La Regione- si legge sul Giornale - faràil decreto del. Lo ha deciso Michele, che già convocò e perse il referendumlo sblocca-di Renzi, oltre ad aver perso in tutte le sedi fino alla Corte di Giustizia Ue i ricorsile estrazioni. E accusa ildi colpire l’ambiente mentre lui, per non lasciare i rifiuti per strada, continua a firmare ordinanze urgenti ...