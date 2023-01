Psg in crisi | Galtier avvisa Messi e non solo | 'Bisogna capire che il Mondiale è finito'

La Gazzetta dello Sport

Torna la nostra nuova rubrica video \''European Football Club\'', che ogni settimana vi porta in giro per l'Europa alla scoperta delle migliori curiosità ......ispira calcio e ladel Liverpool , il periodo pessimo di Koulibaly al Chelsea e il mercato faraonico di Boehly, tre promesse da scoprire tra Championship e Ligue 1 ma anche il tracollo del, ... Psg, a un passo dalla crisi: l’attacco non gira, i big sono stanchi Le Parisien scrive che Galtier ha notato un calo negli allenamenti del Psg, parlerà con i giocatori insieme a Campos ...La squadra di Galtier è sempre in testa alla classifica ma a Lens ha incassato la seconda sconfitta in 15 giorni e gli inseguitori si avvicinano. E ora c’è il Reims che va di corsa ...