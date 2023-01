ItaSportPress

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio Estero", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "contro l'...L'Al - Nassr ha infatti fretta di chiudere la trattativa, che potrebbe avere un'accelerazione in settimana quando ilgiocherà un'contro una selezione mista formati da calciatori di Al ... Psg, amichevole contro l’Al-Nassr porta guadagni monstre: in arrivo 10 milioni Tutto è pronto per l'amichevole tra i francesi e una selezione di giocatori dei club sauditi Al-Nassr e Al-Hilal.L'Al-Nassr, dopo il colpo Cristiano Ronaldo, punta un proprio lui: una vecchia 'conoscenza' per gli ambienti partenopei.