Pruzzo: 'Dybala-Abraham, una coppia che funziona. E su Zaniolo...' Le parole dell'ex attaccante giallorosso Roberto Pruzzo ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole sul reparto offensivo dei giallorossi: Pruzzo, lei come se la cavava ..."Io, ai miei tempi, non facevo assist come Abraham - dice Roberto Pruzzo intervistato da Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport - Io avevo altri che lavoravano per me, così mi dovevo preoccupare ...