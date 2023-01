Provincia Pesaro Urbino | Concorso per 1 Funzionario Area Tecnica

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 17 gennaio 2023) Ladiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale come, tecnico-manutentiva e delle attività produttive per lo svolgimento di specifiche attività in materia ambientale, é previsto inquadramento in categoria D. Il Candidato idoneo sarà assegnato al Servizio 6 pianificazione territoriale, urbanistica, edilizia scolastica, gestione riserva naturale statale Gola del Furlo. Per questa Posizione viene offerto contratto a tempo pieno ed indeterminato. Nella sezione Approfondimenti trovi il link dedicato a Regione Marche, prendi visione di tutti i Bandi attivi in zona. Posizioni Apete.com é anche Social, seguici su Facebook, Twitter e LinkedIn, non perdere le ultime novità. Bando di ...