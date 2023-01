Prosegue il lavoro pre-Reggio Calabria | domattina seduta a porte chiuse al Taddei

(Di martedì 17 gennaio 2023) Proseguono gli allenamenti dei rossoverdi che sabato prossimo saranno impegnati sul campo della Reggina. Non hanno preso parte alladi oggi, oltre a Marino Defendi, Alfredo Donnarumma e Raul Moro (per entrambipersonalizzata); è tornato in gruppo Francesco Cassata. Marco Capuanonel protocollo di recupero dall’infortunio subìto lo scorso ottobre.la squadra lavorerà all’antistadio a partire dalle 11.00. Fonte articolo e foto: ternanacalcio.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Ternana Calcio

