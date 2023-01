Pronostici Coppa Italia e Supercoppa Italiana

(Di martedì 17 gennaio 2023) Nella settimana che porterà la Serie A al giro di boa con l’ultimo turno del girone d’andata, gli occhi sono prima puntati sulle coppe nazionali:e Superna. L’analisi e idegli esperti di Superscommesse partono proprio dal big match Milan-Inter, valido per la finale di Superna, per poi approfondire le tre sfide in programma giovedì 19 gennaio, tra cui spicca l’ottavo tra Juventus e Monza. I bianconeri sapranno rialzarsi dopo la batosta subita in campionato contro la capolista Napoli? Milan – Inter: Goal sì L’imperdibile sfida per il primo trofeo stagionale tra Inter e Milan si giocherà in Arabia Saudita, mercoledì 18 gennaio alle ore 21.00, al King Fahd International Stadium. Nel 2011 furono i rossoneri a imporsi per 2 a ...

Infobetting

Real Sociedad - Maiorca e Alaves - Siviglia sono due partite valide per gli ottavi di finale delladel Re e si giocano martedì alle 19:00 ed alle 21:00:. È un periodo davvero d'oro per la Real Sociedad . La squadra di Imanol ha sempre vinto da quando è ricominciata la stagione, ......incontro Busto in una gara unica, quindi chi vince prosegue mentre chi perde, lascia la competizione, ha affermato la regista marignanese. In gara unica è sempre difficile fare, per ... Pronostici di oggi 17 gennaio, coppa Italia e FA Cup con Napoli e Liverpool poi la Copa del Rey ROMA - In palio questa volta c’è la Supercoppa italiana di una stracittadina che non si disputerà a Milano ma nello stadio internazionale Re Fahd di Riyad in Arabia Saudita con fischio d’inizio alle 2 ...In palio questa volta c’è la Supercoppa italiana di una stracittadina che non si disputerà a Milano ma nello stadio internazionale Re Fahd di Riyad in Arabia Saudita con fischio d’inizio alle 20. Mila ...