Prolungata l’allerta meteo a Roma e nel Lazio | previste piogge e forti temporali | ecco fino a quando

(Di martedì 17 gennaio 2023) L’ondata di maltempo che si sta abbattendo sulproseguirà anche per l’intera giornata di oggi e per quella di domani.precipitazioni eche colpiranno praticamente tutto il territorio Regionale. Ma vediamo le previsioni nel dettaglio cercando di capireproseguirà il maltempo. Allertae neloggi 17 gennaio e domani mercoledì 18 gennaio 2023 Il bollettino di allerta, lo ricordiamo, era già stato diffuso nelle scorse ore per la giornata di oggi, martedì 17 gennaio 2023. Poco fa tuttavia il Dipartimento di Protezione Civile delha reso noto che l’avviso, sempre di ‘colore giallo’, è stato prolungato per le prossime 24-36 ore, dunque ...

LivornoToday

La bomba d'acqua che si è abbattuta su Alassio nel novembre scorso aveva infatti […] Cronaca In Primo Piano Meteo,neve in Valbormida fino alle 12 di venerdì Posted on 22 ...Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts Redazione Articoli correlati Cronaca In Primo Piano Meteo,gialla Posted on 13 Giugno 2020 13 Giugno 2020 Author ... Previsioni meteo Livorno, prolungata fino a martedì 17 gennaio l'allerta meteo per vento e mareggiate