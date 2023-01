Profumi inverno 2023 da donna | note gelide e accordi ghiacciati

Leggi su amica

(Di martedì 17 gennaio 2023) Ci sono alcune giornate in cui tutto sembra sospeso: il cielo è grigio, l’aria gelida e pare che ogni suono sia ovattato. Una magia che solo la neve sa fare. L’olfatto, poi, sembra riuscire a distinguere un profumo particolare, quello di una nevicata imminente. Eppure, è cosa nota, la neve è completamente inodore. Il motivo di tale sensazione, però, potrebbe avere delle radici scientifiche. Secondo gli esperti, infatti, l’arrivo della neve è il risultato della combinazione tra temperatura e umidità, elementi che stimolano il cervello. In particolare, l’abbassamento delle temperature provoca un rallentamento di alcune molecole che, meno percettibili, sembrano quasi lasciare un vuoto. Ecco allora che il profumo della neve è, in realtà, l’assenza di profumo. Una combinazione suggestiva e stimolante, che ispira Nasi e Mastrieri, che hanno racchiuso la potenza ...