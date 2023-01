“Prof ma perché devo studiare questa roba qui?” Lettera aperta a studenti e genitori

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 17 gennaio 2023) Inviata da Andrea Pajetti - Carissimi, carissimi, anzitutto buon 2023! Per chi non mi conosce, mi chiamo Andrea Pajetti, ho 43 anni e sono un docente di sostegno a Bologna nella secondaria di secondo grado. No, non è un errore, ho scritto proprio a tutti voi. L'articolo .