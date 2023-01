Prof colpita da pistola ad aria compressa | studenti sospesi | per loro anche lavori socialmente utili L’avvocato | valutiamo ritiro querela

(Di martedì 17 gennaio 2023) Sono arrivate ieri le prime sospensioni per gliche avevano colpito la docente durante l'ora di lezione con dei pallini sparati con unaadnell'ottobre scorso. Come riporta Il Corriere del Veneto, le sospensioni etano state comminate il 18 ottobre ma soltanto ieri sono state attuate. L'articolo .

Tecnica della Scuola

Leggi anche > Lacon la pistola ad aria compressa: 'Ho paura degli studenti, non riesco più a insegnare' L'aggressione Il professore , in classe, aveva ripreso la giovane allieva , che .... Musacchio, cosa rappresenta in questo momento storico la cattura di Matteo Messina Denaro ... Cosa Nostra, benché oggi duramente, resta ancora molto pervasiva. Le ultime indagini della DDA ... Prof colpita con pistola ad aria compressa, un papà: “La scuola non ci ha permesso di contattarla. Ho tolto il telefono a mio figlio” Un rimprovero a una studentessa e la 'vendetta' del patrigno di lei, che ha atteso il prof fuori scuola e lo ha colpito con un pugno al volto ...Ancora novità sul caso di Maria Cristina Finatti, la docente dell’istituto Viola Marchesini di Rovigo colpita, lo scorso ottobre, mentre era seduta in cattedra nel bel mezzo di una lezione, da colpi p ...