Prezzo carburanti alle stelle | gli italiani si affidano a self-service e app per risparmiare

(Di martedì 17 gennaio 2023) Nell’ultimo periodo ildel carburante è tornato ad aumentare, dopo lo sconto sulle accise deciso dal governo Draghi nel corso del 2022 e terminato con l’inizio del nuovo anno, poiché non confermato dalla nuova Legge di Bilancio 2023. Un rincaro che sta incidendo sempre più sulle abitudini quotidiane degli, come confermato anche dal recente sondaggio del Centro Studi di AutoScout24. Secondo lo studio, il 42% degli automobilisti dichiara già di risentirne e, in prospettiva, con un ulteriore aumento, il campione potrebbe salire al 69%. Del resto, l’auto è necessaria. A utilizzarla per più di 5 giorni a settimana è il 73% degli intervistati, e il 69% dichiara di percorrere oltre 10 mila chilometri all’anno: però il 27% oggi la usa solo se indispensabile. Quanto alla spesa mensile, il 15% sostiene di devolvere al rifornimento di carburante ...

Adnkronos

Prevale la calma sulla rete. Con le quotazioni internazionali di benzina e diesel ieri stabili dopo i rialzi delle ... Nel dettaglio ilmedio nazionale praticato della benzina in ......Petroleum Italia e Tamoil - e dopo aver riscontrato irregolarità per l'applicazione alla pompa di undiverso da quello pubblicizzato e per l'omessa comunicazione dei prezzi deial ... Carburanti, movimenti al rialzo oggi per prezzi benzina e gasolio Nell’ultimo periodo il prezzo del carburante è tornato ad aumentare, dopo lo sconto sulle accise deciso dal governo Draghi nel corso del 2022 e terminato con l’inizio del nuovo anno, poiché non ..."Con la protesta dei benzinai accusati di speculazione è emersa una crepa nel settore della distribuzione e vendita dei carburanti" ...