La Gazzetta dello Sport

...//www.gazzetta.it/motori/la - mia - auto/prove - auto/01 - 06 - 2021/- 911 -- 2021 - cambio - pdk - prova - tecnica - prestazioni - 4101410801925.shtml'>911992 standard. Questa ...... Gianmaria Bruni, Richard Lietz, Frederic Makowiecki () LMP2 Titolo a squadre: Jota Titolo ... A differenza delle, le GTE sono sprovviste di ABS e hanno un'aerodinamica più sofisticata. I ... Porsche GT3 RS 992: la tecnica e il test in pista Willi Motorsport by Ebimotors prenderà parte alla 6 ore di Abu Dhabi con tanta voglia di rivincita ed in cerca di punti per la stagione ...Die Schweizer Fahrer haben Wort gehalten. Beim 24h-Rennen von Dubai standen am Ende einige Piloten auf dem. Podest – auch die des ai-Fahrerkaders.