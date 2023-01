Pordenone | Gerta Allushi muore di tumore a 18 anni A lezione fino a dicembre | voleva diplomarsi a tutti i costi

ilmessaggero.it

... continua a cavalcare libera e soprattutto felice come eri stata quel giorno che per qualche ora hai fatto l'amazzone' così l'Area Giovani del Cro ha voluto ricordare, condividendo sulla pagina ...Allushi muore di tumore a 18 anni. A lezione fino a dicembre: voleva diplomarsi a tutti i costi Colpire le cellule malate 'Utilizzando questo approccio, più che correggere il difetto ... Pordenone, Gerta Allushi muore di tumore a 18 anni. A lezione fino a dicembre: voleva diplomarsi a tutti i cos Certe cose a diciotto anni non dovrebbero nemmeno esistere. Una malattia incurabile se l'è portata via così, nel fiore della giovinezza, Gerta Allushi, una ragazza che ...Certe cose a diciotto anni non dovrebbero nemmeno esistere. Una malattia incurabile se l'è portata via così, nel fiore della giovinezza, Gerta Allushi, una ragazza che ha continuato a sorridere, anche ...