Ponti 2023 | tante festività e tante opportunità di vacanza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 gennaio 2023) Ilè l’anno dei. No, non quelle magnifiche costruzioni che uniscono le sponde di un fiume o superano le valli, ma ivacanzieri che tutti aspettiamo con grande gioia. Tornare a consultare il calendario, a inizio dell’anno nuovo, è un vero e proprio rito che facciamo alla ricerca del giorno cerchiato in rosso, il colore dellae del riposo. E quest’anno, coincidenze del nostro amico/nemico datario, ce ne sono in giorni che potremmo definire decisamente strategici. Turisanda lo sa bene, e per questo ha pensato a tantissime proposte di vacanze – sia brevi che lunghe – che ci accompagneranno dal Carnevale fino al Capodanno 2024. Infatti, le possibilità per partire sono davvero molte, ed ecco le principali, che ci permetteranno – con appena 4 giorni di ferie – di approfittare fino a 32 giorni di ...