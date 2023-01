(Di martedì 17 gennaio 2023) "Per dire labastano poche parole, quando occorrono duemila pagine viene da chiedersi se non sia piuttosto per mutare la prospettiva della stessa, ossia per distoglierla da quella reale ...

Agenzia ANSA

E' quanto ha detto al termine dell'udienza l'avvocato Giovanni Paolo Accinni, legale dell'ingegnere Giovanni Castellucci nel processo per il crollo delMorandi (14 agosto 2018, 43 vittime). "Ci ...Perché nel processo in corso sul crollo diMorandi, questa volta, al centro del fuoco incrociato sono finiti anche i tre giudici. I quali per alcuni difensori degli imputati sono al centro di "... Ponte Genova, Legali Castellucci, in memoria pm mutata la verità - Liguria (ANSA) - GENOVA, 17 GEN - 'Per dire la verità bastano poche parole, quando occorrono duemila pagine viene da chiedersi se non sia piuttosto ...Genova - Paura in porto, al terminal Messina all'altezza del ponte Canepa. Una nave di circa 90 metri si è inclinata su un fianco per cause ancora da accertare. Si tratta della “Seven S”, battente ban ...