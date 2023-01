Pomeriggio 5 | Barbara d' Urso si allunga e salta Avanti un Altro | perché?

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 17 gennaio 2023) Cambiamenti nella fascia preserale di Canale 5: mercoledì 18 gennaio 2023d'farà compagnia i telespettatori per un paio di minuti in più mentre non sarà trasmesso l'appuntamento con il game show di Paolo Bonolis.unnon va in onda? Alle ore 20 la rete ammiraglia del Biscione trasmetterà in esclusiva assoluta la 35esima edizione della Supercoppa Italiana Milan-Inter. In diretta dallo stadio dell'Università Re Sa'ud di Riyad (Arabia Saudita) andrà in scena il derby di Milano che mette in palio il primo trofeo stagionale. Saranno Riccardo Trevisani e Massimo Paganin i telecronisti dell'incontro calcistico.5 siunsi ferma: le variazioni Per la Supercoppa Italiana, ...