Playoffs NFL 2022 2023 | Divisional Round in tv | programma | orari e diretta streaming su Dazn

DAZN

Il calendario, il programma, gli orari e le dirette tv relative al Divisional Round dei2022/2023. Dopo un elettrizzante fine settimana con i sei wild card games, ne restano in quattro di franchigie ancora in corsa per il Super Bowl LVII. Ad aprire le danze, nel sabato sera ...La stagioneè entrata nel vivo con l'inizio della post season. Negli States si stanno disputando le gare valide per le wild card dei. Colpaccio dei Giants che, in maniera sorprendente, hanno eliminato dalla corsa al Super Bowl i Vikings. La franchigia di New York si è imposta a Minneapolis con il punteggio finale di 31 ... SUPER WILD CARD WEEKEND | Playoff NFL | Diretta, Risultati, Partite After Monday's loss in the Wild Card round of the playoffs, Tampa Bay knows its spot in the upcoming 2023 NFL Draft.Former NFL receiver Antonio Brown has continued to perplex fans with his behaviour after he allegedly posted an explicit picture to his public social media account ...