Pioltello | il Comune cerca sponsor per la gestione di rotatorie e aree verdi

7giorni

A.a.a. cercasi qualcuno che voglia investire sull'estetica della città. Ildiè pronto a lanciare un bando per la ricerca di sponsor che si offrano per abbellire e curare le rotonde (e più in generale le aree verdi) delle varie frazioni. Caccia allo sponsor ...Arcangelo Borrusso (Agm,, Milano) conquista il titolo assoluto nel Compound maschile; ... "Ildi Ome è onorato di aver ospitato un campionato di rilevanza regionale. È stata solo la ... Pioltello: il Comune cerca sponsor per la gestione di rotatorie e aree ... A.a.a. cercasi qualcuno che voglia investire sull'estetica della città. Il Comune di Pioltello è pronto a lanciare un bando per la ricerca di sponsor che si offrano per abbellire e curare le rotonde ( ...Forestami: superato l’obiettivo - previsto per il 2022 - di 400.000 alberi piantati (piantati ad oggi 427.475 alberi e arbusti a Milano) ...