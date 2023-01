(Di martedì 17 gennaio 2023) RIYADH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – “E’ una partita importante che mette in palio un trofeo, giochiamo contro i nostri rivali, siamo riusciti a batterli nel campionato dell’anno scorso e negli ultimi due derby, bisogna fare la nostrae partita”. Così il tecnico del, Stefano, in conferenza stampa a Riyadh alla vigilia delladella Supercoppa italiana contro l’Inter. “Vincere sarebbe importantissimo, abbiamo cominciato a farlo solamente l’anno scorso, abbiamo un’altra possibilità contro un avversario forte, portare a casa il trofeo significherebbe molto nel nostro percorso che ci ha visto sempre in crescita, sarebbe importante anche per aumentare la mentalità vincente – spiega il tecnico rossonero -. Non è stata la nostra settimanae, ma quella di domani è una partita a ...

Il Milan forse non arriva nel suo miglior periodo all'appuntamento, manon ne fa un problema. "E' impossibile non avere momenti di flessione durante una stagione, finora l'unica che ci è ...Pare che Stefanostia pensando di schierare Charles De Ketelaere , quasi da falso nueve. Ma non è, e ne siamo certi, il giusto ricambio di Giroud per affrontare una stagione ad alti livello. ... Pioli “Meritiamo questa finale, serve il miglior Milan” Così il tecnico del Milan, Stefano Pioli, in conferenza stampa a Riyadh alla vigilia della finale della Supercoppa italiana contro l’Inter. “Vincere sarebbe importantissimo, abbiamo cominciato a farlo ...Michele Criscitiello su Sportitalia.com: Ero a Lecce. Arrivi e trovi il vento, anche il freddo. Ad inizio partita il diluvio universale. Non era la solita Lecce. Poi, però, ...