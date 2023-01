Pioli | Inzaghi e due destini che già si incrociavano sulla via Emilia

(Di martedì 17 gennaio 2023) La prima volta che s'incrociarono in campo fu anche l'ultima. Un quarto di secolo fa: per uno era l'alba, per l'altro il tramonto. Domenica 9 novembre 1997, Fiorenzuola contro Brescello, girone A ...

In campo, alle ore 14.30, Stefano con la maglia rossonera del Fiorenzuola e Simone con quella gialloblù del Brescello. In campo toccherà a non deludere le attese, ma la vera partita si gioca all'esterno del rettangolo verde. Brozovic, Lukaku, Tonali e Rebic: ecco le armi di Inzaghi e Pioli Tutto sulla Supercoppa italiana Milan Inter: scopriamo dove vedere in tv e streaming il derby di Milano tra i campioni d'Italia e i detentori della Coppa Italia ... Appuntamento domani sera alle 20.00, si sfidano i vincitori dello scudetto e chi ha conquistato la coppa Italia. Pioli: "Non abbiano la pancia piena"; Inzaghi: "il derby è sempre una partita speciale" ...