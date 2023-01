Pioli | “Impossibile non avere una flessione | solo il Napoli non l’ha avuta”

(Di martedì 17 gennaio 2023) Stefanoritiene che ènonunailnonin questa stagione Stefanosi è espresso in conferenza stampa, alla vigilia della Supercoppa Italiana tra il suo Milan e l’Inter di Inzaghi. L’allenatore rossonero ha dichiarato: “L’Inter l’abbiamo battuta in campionato sia l’anno scorso che in questa stagione. Dobbiamo riuscire a dare tutto. Vincere sarebbe importantissimo, perché lo abbiamo fattol’anno scorso. I nerazzurri sono forti, significherebbe dare continuità al nostro progetto. Abbiamo vissuto una settimana non buona, ma il derby è una partita a sé, non conta la classifica. Il primo obiettivo, la Coppa Italia, l’abbiamo perso, ora serve vincere questo. ...

... ma di tenere alti i livelli di qualità', ha spiegato. Il fatto che i rossoneri non siano al top della forma, per il tecnico rossonero, non è un problema. 'E'non avere momenti di ...Il Milan forse non arriva nel suo miglior periodo all'appuntamento, manon ne fa un problema. "E'non avere momenti di flessione durante una stagione, finora l'unica che ci è ... Milan, Pioli: 'Impossibile non avere flessioni. Solo il Napoli è un'eccezione' Le parole dell'allenatore del Milan Stefano Pioli e del capitano rossonero Davide Calabria in vista del derby contro l'Inter che assegna la Supercoppa italiana Giornata di conferenza stampa per le due ...'Non è stata la nostra settimana migliore, ma quella di domani è una partita a sè come tutti i derby, ci sarà un trofeo in palio e questo aumenta ancor di più il livello della sfida che affronteremo c ...