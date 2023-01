Pioli | “Derby | una partita a sé Dobbiamo aumentare il nostro livello”

Trentino

Tutti in gruppo i giocatori convocati da Stefano, compreso Ante Rebic , completamente recuperato e a disposizione per ilche vale un trofeo. Unici assenti all'allenamento i giocatori ...... ildi Milano questa volta vale una Supercoppa Italiana . I campioni d'Italia rossoneri contro i detentori della Coppa Italia nerazzurri si sfidano a Riyad. Stefanovs Simone Inzaghi : ... Supercoppa: Pioli "derby partita a sé, vogliamo giocarcelo" Il giornalista de La Gazzetta ha fornito le ultime informazioni filtrate dal ritiro del Milan a Riad. Solo notizie positive per Pioli ...Domani sera a Riad il Milan di Stefano Pioli e l’Inter di Simone Inzaghi cercano un trofeo e morale per tornare a dare la caccia al Napoli. Chi perde, è perduto ...