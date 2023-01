La Gazzetta dello Sport

Parlare alle anime per muovere le gambe. Sembra un trucchetto da prestigiatori, invece è il pane quotidiano degli allenatori, che per una vita devono governare i rimbalzi di un pallone e gli sbalzi di ...Il Lecce attacca, mentre i ragazzi disembrano confusi e smarriti. La difesa sbanda ancora e al 23' arriva il raddoppio salentino: cross perfetto di Hjulmand, zuccata vincente di Baschirotto ... Pioli accende il Milan. Segnali forti e big caricati. L’ordine è riscattarsi Le dichiarazioni del tecnico rossonero dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Torino. Ecco il problema e la decisione del club Il Milan di Stefano Pioli è fuori dalla Coppa Italia. Dopo il paregg ...Pagelle e tabellino del match di San Siro, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, tra i rossoneri e i granata ...