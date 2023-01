Piantedosi | È finita la latitanza dei mafiosi stragisti

Leggi su agi

"La cattura di Matteo Messina Denaro segna una svolta storica. Finisce ladei grandi. Resta una mafia che già aveva virato da tempo e ha capito che non era pagante la violenza portata alle estreme conseguenze. Resta una mafia per certi versi meno eclatante ma non meno insidiosa". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo, nel corso della registrazione della puntata di Porta a Porta che andrà in onda questa sera su Rai Uno. Il responsabile del Viminale ha, inoltre, spiegato che nella classificazione del ministero dell'Interno ad oggi ci sono "4 latitanti di massima pericolosità e 65 di secondaria ma non certo di minore importanza". "Si tratta di una classificazione - ha sottolineato- che serve al fine di destinare risorse da parte delle forze ...