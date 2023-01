Agenzia ANSA

... ma i paesi non OCSE al di fuori della Cina sono rivisti al. È quanto sostiene l'Organizzazione dei Paesi esportatori diOPEC nel suo Monthly Oil Market Report, il documento mensile ...Ilè ina New York, dove le quotazioni salgono dello 0,98% a 80,64 dollari al barile. . 17 gennaio 2023 Petrolio: in rialzo a New York a 80,64 dollari - Economia NEW YORK, 17 GEN - Il petrolio è in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,98% a 80,64 dollari al barile.La previsione della domanda mondiale di petrolio per il 2022 è invariata a 2,5 milioni di barili al giorno (mb/g).