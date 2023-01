Perquisito il covo del boss Matteo Messina Denaro | emerge la storia della latitanza

Leggi su velvetmag

(Di martedì 17 gennaio 2023) I carabinieri hannoildove si rifugiava il, 60 anni, detto U siccu. Il mafioso di Castelvetrano (Trapani) è stato arrestato alla clinica La Maddalena di Palermo il 16 gennaio. Indagato il medico che lo curava.è stato condannato all’ergastolo, fra l’altro, come mandante delle stragi di Capaci e Via D’Amelio, e per aver fatto uccidere e sciogliere nell’acido il piccolo Giuseppe Di. A lui si imputano poi molti altri crimini. Carabinieri fuori dal nascondiglio deldi mafia,, a Campobello di Mazara (Trapani), il 17 gennaio 2023. Foto Ansa/Max FireriIndagato il medico di ...