Perché Otto e mezzo oggi non va in onda | il motivo

Leggi su tpi

(Di martedì 17 gennaio 2023) , sciopero La7, 17 gennaio 2023non va in? Il programma di Lilli Gruber– 17 gennaio 2023 – non viene trasmesse a causa di uno sciopero dei lavoratori di La7, inizialmente previsto per venerdì scorso, e poi attuato. Per questomolte trasmissioni di La7 non sono andate in, come Tagadà, L’aria che tira, Omnibus e appunto. Lo sciopero è stato indetto dalla Rsu, Rappresentanza Sindacale Unitaria, di La7. Una solidarietà espressa anche dal Cdr nei confronti dei lavoratori non giornalisti, “per chiedere all’azienda un giusto riconoscimento per lo sforzo profuso in questi anni, la stabilizzazione dei precari, un accordo ...