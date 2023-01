Perché l’arresto di Matteo Messina Denaro non deve essere la fine di un percorso

(Di martedì 17 gennaio 2023) Lo hanno cercato in tutto il mondo, allaè stato trovato a Palermo. Il boss mafiosoDenaro è stato arrestato dai carabinieri del Ros, dopo 30 anni di latitanza, all’interno della clinica privata “La Maddalena” di Palermo, dove un anno fa era stato operato e da allora stava facendo delle terapie in day hospital. Nel documento falso esibito ai sanitari c’era scritto il nome di Andrea Bonafede. L’inchiesta che ha portato alla cattura del capomafia di Castelvetrano è stata coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio de Lucia e dal procuratore aggiunto Paolo Guido. «Mi chiamoDenaro», ha risposto a un carabiniere che gli ha chiesto come si chiamasse. Forse stanco di nascondersi, forse stremato dalla malattia, o soltanto consapevole di non avere vie di fuga. La clinica ...

RaiNews

